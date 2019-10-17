بيان عاجل من «التعليم» بشأن انتشار الالتهاب السحائي

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الإلتهاب السحائى

وزارة التربية التعليم

أصدر رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، برئاسة الدكتور رضا حجازي بيانًا رسميًا حول الإصابة بمرض الالتهاب السحائي بين طلاب المدارس.

ونفى حجازي، في تصريحات صحفية، ظهور أي حالة من طلاب المدارس مصابة بالالتهاب السحائي، قائلًا «إن هذا الخبر ما هو إلا شائعة مثل باقي الشائعات ولم يتم رصد أي حالات توحي بانتشار المرض مثلما يردد البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي».

وأضاف، “إن الوزارة حرصت على إصدار تعليمات لجميع المدارس توصي باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق الاشتراطات الصحية، والوقائية؛ حفاظًا على سلامة الطلاب بالمدارس من الأمراض المعدية، وذلك بالتنسيق مع مديريات وزارة الصحة والسكان.

رئيس القطاع أوضح، أن هذه الإجراءات لا تعني انتشار مرض الالتهاب السحائي بين طلاب المدارس، مشيرًا إلى أن الوزارة تنسق مع وزارة الصحة والسكان سنوياً، لتطعيم طلاب المدارس ضد الأمراض المعدية، وضد مرض الالتهاب السحائي في الفترة المقبلة.

وأكد أن الوزارة لا تتوانى لحظة عن اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية التي من شأنها حماية طلاب المدارس من أي أخطار قد تهددهم أثناء اليوم الدراسي.

وبدوره وجه أولياء الأمور والمعلمين، بعدم الانسياق وراء ما يثار من شائعات هدفها إثارة البلبلة وزعزعة استقرار وانتظام العام الدراسي الجديد، مؤكدا أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تصارح الرأي العام بكل شفافية بكل ما يحدث أولا بأول من خلال بياناتها الرسمية التي تعد المصدر الوحيد للمعلومات الصحيحة التي لا تحتمل التشكيك.

والجدير بالذكر أن أخبارًا ترددت في الآونة الأخيرة، عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية، تفيد بإصابة بعض طلاب المدراس في مدينة الإسكندرية، بعدوي مرض الالتهاب السحائي، مما أدى إلى غياب عدد من الطلاب خوفًا من الإصابة.


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