فنانة شهيرة تعترف: «أنا سحاقية وأحب الفتاة الشقراء الأجنبية»

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انجي خوري
انجي خوري

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صدمت الفنانة السورية الشهيرة إنجي خوري، الجميع بردها على الفنانة اللبنانية قمر، بعدما وجهت لها الأخيرة اتهامات في برنامج "أنا هيك" مع الإعلامي نيشان، بأنها سحاقية.

وكشفت قمر عن أن أنجي خوري كانت من جمهورها وتلاحقها في كل مكان لإلتقاط الصور معها، أثناء حلولها ضيفة في برنامج "طوني خليفة" وأكدت أن أنجي حصلت على رقم هاتفها وراحت ترسل لها الرسائل للتقرّب منها وعبّرت لها عن رغبتها الشديدة فيها، واتهمتها قمر بأنها سحاقية.

من جانبها ردت الفنانة السورية إنجي خوري، ولكن المفارقة هي أنه بعد اتهام الفنانة قمر لها بأنها سحاقية خلال حلولها ضيفة على برنامج نيشان ديرهاروتيونيان "أنا هيك"، أطلت أنجي اليوم بمقطع فيديو لتقول إنه لا مشكلة أن تحب فتاة فتاة أخرى على الأقل لا تكذب ولا تخون وفي فيديو آخر قالت أنجي :"أحب البنت الشقراء والبنت الأجنبية بصراحة، وهناك الكثير من الشباب المثليين لماذا لا تركزون على الموضوع ولماذا لأنني أنا قلت هذا الأمر ؟ وهم يتحدثون علناً على الموضوع؟"


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