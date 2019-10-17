  • الخميس 17 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر05:39 م
بحث متقدم
الفنانة إليسا

«وقفوا النهب والسرقة».. «إليسا» تهاجم النظام اللبناني

المتهمين

القبض على أدمن صفحة «أسرع قرض في مصر» و«قرض حسن»

اتحاد الكرة

رد عاجل من اتحاد الكرة على بيان الأهلي

محمد رمضان

أزمة قيادة «محمد رمضان» للطائرة تصل البرلمان

بشار الأسد

إجرامية.. تعليق ناري من الأسد على العملية التركية

أرشيفية

بيان عاجل من «التعليم» بشأن انتشار الالتهاب السحائي

قطر

قطر تعلن عن قانون جديد للوافدين..هذه تفاصيله

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية عاجلة

وعد

فنانة سعودية شهيرة تشعل مواقع التواصل بإطلالة جريئة

الخطيب

بيان عاجل من الأهلى بشأن مباراة القمة

قطر تعلن عن قانون جديد للوافدين..هذه تفاصيله

آخر الأخبار

قطر
قطر

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

هذه القطارات تتأخر عن مواعيدها اليوم

#

هذه القطارات تتأخر عن مواعيدها اليوم

#

عزيزي الراكب.. هذه القطارات تتأخر عن مواعيدها اليوم

#

السعودية تعلن عن حاجتها لـ1000 ممرضة من هذه الدولة

أعلنت الدوحة أنها مقبلة على تعديلات تشريعية جديدة تهم وضعية العمال الأجانب في قطر، لا سيما الحصول على تأشيرات المغادرة، وإلغاء الموافقة المسبقة للانتقال من عمل لآخر.

وقال وزير العمل القطري يوسف محمد العثمان فخرو، إن مجلس الوزراء "اعتمد تشريعا جديدا يتعلق بقانون جديد للحد الأدنى للأجور، وأيضا تشريعا جديدا لتسهيل نقل العمال إلى أصحاب عمل، ومشروع قانون لإلغاء تأشيرات الخروج"، وذلك حسب وكالة "فرانس برس".

وأضاف: "ستتم صياغة هذه المشاريع بشكل رسمي خلال شهر، وستتطلب موافقة تنفيذية قبل أن تصبح قانونا".

وتعرضت قطر للكثير من الانتقادات حول وضع العمال الأجانب لديها، إلا أنها أدخلت حزمة إصلاحات بهذا الخصوص منذ اختيارها لاستضافة نهائيات كأس العالم 2022.

وتعتبر تأشيرات الخروج ركيزة "الكفالة"، وهو نظام رعاية نددت به المنظمات غير الحكومية باعتباره "عبودية حديثة" ما يسمح للشركات، بين أشياء أخرى، بمنع موظفيها من تغيير مكان العمل أو مغادرة البلاد.

وكانت الدوحة ألغت هذه التأشيرات بموجب قانون دخل حيز التنفيذ في أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، باستثناء 5% من موظفي الشركات، الذين ما زال يتعين عليهم الحصول على الضوء الأخضر من أصحاب العمل.

وتم إلغاء هذه التأشيرات لغالبية العمال، ولكن السلطات تقوم حاليا بتوسيع إلغاء التأشيرات ليشمل بقية العمال، بما في ذلك العمالة المنزلية وموظفي الهيئات الحكومية مثل الخطوط الجوية القطرية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

تونس والديمقراطية..ألعاب خطيرة ومكشوفة

د. هشام الحمامي

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

الزئبق الأسود المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني

نهضة مصر (4)

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» مرتضى: بيان الأهلي تحد للأمن.. ولن أخوض مباراة المقاولون
» المقاولون يتراجع ويوافق على خوض مباراة الزمالك
» مفاجأة..سعودي شهير ضمن قائمة أكثر الرجال وسامة في العالم
» السقا يتعرض لموقف محرج بسبب علم لبنان
» السيسي: لو سمحتم محدش يجامل حد باسمي
» تعليق غير متوقع من ياسر جلال على مقالب شقيقه "رامز"
» إصابة رئيس الفلبين أثناء قيادة دراجة نارية
» بعد نشرها صورة جريئة..زينة تعلق:"قليل الأدب لا يشعر"
» مكالماتك وموعد عودتك للمنزل..ما يعرفه "فيس بوك" عنك
» شاهد..ابنة صدام حسين تنشر فيديو نادر لوالدها
» بعد انهيارها على الهواء..مراسلة "حرائق لبنان" تخرج عن صمتها

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    06:56 م

  • فجر

    04:41

  • شروق

    06:04

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    15:00

  • مغرب

    17:26

  • عشاء

    18:56

من الى
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية