رئيس الوزراء يعلن دخول مصر مرحلة الفقر المائي

استعرض رئيس الوزراء ما قطعته الحكومة من أشواط في ملف تحلية المياه، خلال زيارته لواشنطن، في إطار الحديث حول الفرص المتاحة في قطاعات الاتصالات والدواء وغيرها من القطاعات الواعدة في مصر.

وردًا على سؤال حول جهود الحكومة في توفير المياه، وكذا جهودها في ملف إدارة المخلفات، أكد رئيس الوزراء الأهمية البالغة لملف المياه، نظرًا لأن مصر دخلت بالفعل مرحلة الشح المائي.

جاء ذلك أثناء فتح حوارًا مع ممثلي الشركات الأمريكية، حيث أشار إلى ارتفاع قدرة محطات التحلية من 80 ألف متر مكعب يوميًّا، إلى 800 ألف متر مكعب حاليًا، وسيتم زيادة هذه القدرات إلى 1.7 مليون متر مكعب العام القادم.

إضافة إلى محطات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي، حيث يتم حاليا الانتهاء من تنفيذ 52 محطة للمعالجة الثلاثية للمياه، لإعادة استخدامها.

كما أكد مدبولي أن الدولة سوف تستثمر نحو 1.5 مليار دولار خلال العامين القادمين في المنظومة الجديدة لملف إدارة المخلفات، مشيرًا إلى أن هذه الاستثمارات في مجال البنية التحتية للمنظومة، سوف تمهد الطريق وتشجع القطاع الخاص على المشاركة في إدارة وتشغيل المشروع بكفاءة وفاعلية.