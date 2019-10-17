بيان عاجل من الأهلى بشأن مباراة القمة

17 أكتوبر 2019 - 02:45 م

أصدر مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، بيانًا يؤكد فيه احترامه الكامل للرؤية الأمنية الخاصة بمباراة القمة والتى كانت وراء تأجيلها.

وأعلن المجلس رفضه خوض أى مباراة فى بطولة الدورى قبل أن يلعب الأهلى مباراته مع الزمالك التى تم تأجيلها، وأن يكون الموعد الجديد للمباراة يحقق كل عوامل تكافؤ الفرص بين الناديين فى ظل المشاركات المحلية والأفريقية.

جاء ذلك بعد دراسة المجلس الموقف من كافة جوانبه عقب تلقيه خطاب تأجيل القمة أمس، وحرصًا على المصلحة العامة ولعدم تكرار ما شاهده الموسم الماضى من خروقات للعدالة وعدم المساواة بين الأندية المتنافسة.