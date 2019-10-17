التموين تحدد موعد تقديم تظلمات حذف المواطنين من البطاقات

17 أكتوبر 2019 - 02:24 م

كشف الدكتور علي مصيلحي وزير التموين، أن الوزارة تستقبل التظلمات الخاصة بحذف المواطنين من علي بطاقات التموين حتى نهاية أكتوبر، مشيرًا إلي أن سيقوم بعرض طلب علي رئيس الوزارة بمد المدة شهر أخر، حتي يتكمن جميع فئات المجتمع من تقديم التظلمات والحصول علي كافة مستحقاتهم.



وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية، في تصريحاته أثناء تفقد المنطقة اللوجستية بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة،أنه تم تشكيل لجنة فحص من الوزارة للقيام برفع جودة السلع المقدمة للمواطنين بعد الانتهاء من مراجعة التظلمات خلال الشهر الجاي، موضحًا أن هناك خطط كثيرة من الوزارة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



