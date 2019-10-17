» السيسي: لو سمحتم محدش يجامل حد باسمي

17 أكتوبر 2019 - 02:02 م





أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه لديه أمل كبير في شباب مصر، وبناء الرجال أمر مهم، معقبا:"عايزين نقفز مش بس نمشي".



وأضاف "السيسي"، خلال كلمته في حفل تخرج الدفعة الأولى من كلية الطب بالقوات المسلحة، قائلا: "لو سمحتم محدش يجامل حد باسمي،والله والله والله أنا عمري ما جاملت أثناء خدمتي في الجيش مخلوق".



وتابع الرئيس السيسي مخاطبا المصريين: "متجاملوش حد من أول أنا،أعطوا للناس حقهم فقط، ولا تجاملوهم".



ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حفل تخرج الدفعة الأولى من كلية طب القوات المسلحة، والتي تحمل اسم المشير محمد عبد الغني الجمسي، وذلك بمركز المنارة في التجمع الخامس، ويشارك الرئيس الحدث عدد من رجال الدولة، والمسئولين.

