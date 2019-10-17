السيسي للمصريين : لو راقبتوا أكلكم هينعكس ذلك على الأمن القومي

17 أكتوبر 2019 - 01:48 م

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، خريجي الدفعة الأولى من طلبة كلية الطب بالقوات المسلحة، قائلا: "خلوا بالكم من نفسكم، وعلمكم، وصحتكم، طريق النجاح ليس سهلا".



وأضاف "السيسي"، خلال كلمته في حفل تخرج الدفعة الأولى من كلية الطب بالقوات المسلحة، مخاطبا الطلاب: "اوعى وزنك يزيد، أو تسيب الرياضة".



و تابع الرئيس السيسي قائلا :"، لو راقب المصريين الطعام سينعكس ذلك على الأمن القومي، موضحًا بأن حملة 100 مليون صحة أثبتت وجود عدد من الأمراض بسبب نظام التغذية غير السليم.



ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حفل تخرج الدفعة الأولى من كلية طب القوات المسلحة، والتي تحمل اسم المشير محمد عبد الغني الجمسي، وذلك بمركز المنارة في التجمع الخامس، ويشارك الرئيس الحدث عدد من رجال الدولة، والمسئولين.

