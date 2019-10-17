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تعليق غير متوقع من ياسر جلال على مقالب شقيقه "رامز"

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ياسر جلال
ياسر جلال

متابعات-علا خطاب

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رامز جلال

المقالب

ياسر جلال

علق الفنان ياسر جلال، على برامج المقالب الشهيرة لشقيقه، رامز جلال، مؤكدا أنه يحقق نجاحات كبيرة ببرامج المقالب التي يقدمها.

وتحدث جلال في لقاء مع برنامج "عرب وود" أن "شقيقة فنان كبير وناجح ولديه أعمال سينمائية أحبها الجمهور، لكن برامجه حققت شهرة ونجاح أكبر".

وتابع:" أن هناك إجماع من كل الناس ويحبون مشاهدة برامجه، قد يختلف معه البعض وينتقده لكن في النهاية يشاهدون برامجه".

ويذكر أن ياسر جلال شارك شقيقه في فيلم"سبع البرمبة" وظهر ضيف شرف في بعض المشاهد، وكان هذا العمل الأول الذي يجمعهما.


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