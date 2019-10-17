مصدر مقرب من القيصر " الله هو الشافي"

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كاظم الساهر
كاظم الساهر

متابعات-علا خطاب

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كاظم الساهر

جوجل

تسمم

مصدر مقرب

تصدر الفنان العراقي، كاظم الساهر، الملقب بـ"القيصر"، مؤشر البحث في جوجل، بعد تداول اخبار عن تعرضه لحادث "تسمم"، ألا ان مصدر مقرب من الأخير كشف انه يمر بحالة صحية "سيئة".

وأكد المصدر ، أن القيصر يمر بحالة صحية سيئة، وأنه يخضع لعلاج مكثف، داعيًا الله أن يشفيه قريبًا ، ورفض الإفصاح عن أي تفاصيل أخرى مكتفيًا بالقول: "الله هو المشافي".

وكانت انتشرت مؤخرا أخبار كثيرة حول حالة الساهر الصحية، ما بين تعرضه لحادث سير في أوروبا، وأخرى أكدت تعرضه لتسمم متعمد، وحتى الآن لم يظهر الساهر لينفي أو يؤكد ما تم تداوله، وإن كان المصدر قد أشار إلى وجوده في بيروت في الوقت الراهن.

وتساءل الجميع عن مقطع الأغنية التي نشرت عبر صفحته على "فيسبوك" ما إذا كان من باب الاطمئنان عن وجوده على قيد الحياة، أو لتهدئة الوضع، وانتابت الجماهير المحبة للقيصر حالة نوعية من الارتياح بعد نشر الأغنية، إلا أن الأنباء الواردة ربما تعيد القلق لمحبيه.


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