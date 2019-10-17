  • الخميس 17 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر03:27 م
بحث متقدم
الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية عاجلة

وعد

فنانة سعودية شهيرة تشعل مواقع التواصل بإطلالة جريئة

الخطيب

بيان عاجل من الأهلى بشأن مباراة القمة

ارشيف

صادم.. الحوثيون يبيعون "زيت الإغاثة" كوقود

السيسي

السيسي: لو عايزين تبقوا دولة ذات شأن مش بالكلام

ترامب وأردوغان

رسالة صادمة من ترامب لأردوغان

بطاقات التموين

التموين تحدد موعد تقديم تظلمات حذف المواطنين من البطاقات

مدونة كويتية

الكويت.. مدونة شهيرة تبحث عن زوج يحمل تأشيرة أمريكية

السيسي

السيسي للمصريين : لو راقبتوا أكلكم هينعكس ذلك على الأمن القومي

طائرة مسيرة

إسرائيل تعلن إسقاط طائرة مسيرة

بمناسبة 6 أكتوبر..

الإفراج عن 449 من نزلاء السجون

الحياة السياسية

الإفراج عن نزلاء السجون
الإفراج عن نزلاء السجون

متابعات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

الإفراج عن 2392 سجينًا بمناسبة ذكري أكتوبر المجيدة

#

الداخلية: الإفراج عن 403 من نزلاء السجون

#

الإفراج عن 587 من نزلاء السجون بعفو رئاسي وشرطي

#

الإفراج عن 1563 سجينًا من نزلاء السجون

الداخلية

السجون

الافراج

المحكوم عليهم

أعلن  قطاع السجون بوزارة الداخلية، الإفراج عن 449 من نزلاء السجون بمناسبة ذكرى 6 أكتوبر، تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو"حسب صحيفة الوطن".
وفحصت اللجنة العليا للعفو بقطاع السجون، ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 151 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 298 نزيلاً إفراجاً شرطياً.
يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين جرى تأهيلهم للانخراط في المجتمع.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

تونس والديمقراطية..ألعاب خطيرة ومكشوفة

د. هشام الحمامي

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

الزئبق الأسود المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني

نهضة مصر (4)

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» مفاجأة..سعودي شهير ضمن قائمة أكثر الرجال وسامة في العالم
» السقا يتعرض لموقف محرج بسبب علم لبنان
» السيسي: لو سمحتم محدش يجامل حد باسمي
» تعليق غير متوقع من ياسر جلال على مقالب شقيقه "رامز"
» إصابة رئيس الفلبين أثناء قيادة دراجة نارية
» بعد نشرها صورة جريئة..زينة تعلق:"قليل الأدب لا يشعر"
» مكالماتك وموعد عودتك للمنزل..ما يعرفه "فيس بوك" عنك
» شاهد..ابنة صدام حسين تنشر فيديو نادر لوالدها
» بعد انهيارها على الهواء..مراسلة "حرائق لبنان" تخرج عن صمتها
» بعد شائعات انفصال والدتها..ابنة أصالة تستعين برضوى الشربيني
» أسماء حكام مباريات اليوم بالدورى

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    05:26 م

  • فجر

    04:41

  • شروق

    06:04

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    15:00

  • مغرب

    17:26

  • عشاء

    18:56

من الى
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية