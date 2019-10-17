» بعد نشرها صورة جريئة..زينة تعلق:"قليل الأدب لا يشعر"

أثارت الفنانة، زينة، جدلاً واسعًا، على حسابها الرسمي عبر "الانستجرام"،حيث نشرت صورة جريئة لها مع تعليق، اعتبره البعض "غريب".

وعلقت زينة على الصورة "إذا شعرت انك قليل الأدب، فأنت مؤدب ..لان قليلي الأدب لا يشعرون ??وعجبي ???? ".

وحازت صورة زينة على إعجاب كبير من الجماهير وكانت أبرز التعليقات "عظمة على عظمة - عسل - كلام كبار".

وتنتظر زينة طرح أحدث أفلامها "الفلوس" فى دور العرض مع تامر حسنى، بعد نجاحه اللافت فى فيلم "البدلة".