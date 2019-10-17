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مكالماتك وموعد عودتك للمنزل..ما يعرفه "فيس بوك" عنك

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الدكتور محمد الجندي، خبير تكنولوجيا المعلومات
الدكتور محمد الجندي، خبير تكنولوجيا المعلومات

إيمان هاني

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فيس بوك

النهار

تامر أمين

محمد الجندي

 أكد الدكتور محمد الجندي، خبير تكنولوجيا المعلومات، أن مجموعة من الباحثين أجروا دراسة مؤخرا على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ووجدوا أنه يقرأ المكالمات الهاتفية التي يجريها الشخص من هاتفه المحمول.

وأضاف "الجندي"، في لقاء مع برنامج "أخر النهار" المذاع على قناة النهار الفضائية، مع الإعلامي تامر أمين، أنه حالة تحميل الشخص تطبيق "فيسبوك"، ولم يقم بتشغيله، فإن التطبيق يعمل في الخلفية، معقبا: "هو نايم في الـbackground وبيقرا الناس اللي بتتصل بيها والمكالمات اللي بتعملها ومن هو أكثر رقم تتصل به".

 وتابع ،أن هذه التطبيقات تجمع معلومات عن موعد استيقاظك من النوم، وموعد نومك، وموعد رجوعك إلى المنزل، وموعد ذهابك إلى العمل، موضحا أنه يتم جمع كل هذه المعلومات ولكن الناس "مستسهلة" الموضوع، مشيرا إلى أن هذا الأمر لا يقتصر فقط على "فيسبوك"، ولكن بعض التطبيقات الأخرى أيضا.

 وأوضح خبير تكنولوجيا المعلومات، أن "فيسبوك" يقرأ كل هذه المعلومات ويجمعها في قاعدة بيانات الشركة والتي تقوم بتحليلها لمعرفة دائرة علاقات الشخص، والأماكن التي يذهب إليها، ولذلك لا تستغرب من أنك قد تجد إعلانًا على "فيسبوك" عن شيء ما يخص موضوع كنت تتحدث فيه مع أحد الأصدقاء.

ولفت إلى أن الشركة تقوم بتحليل هذه البيانات لأن غرض التطبيق الأساسي هو الربح، واستقطاب شركات الإعلانات، لافتا إلى أن المستخدم لا يدفع أموال في استخدام "فيسبوك"، ولكن الشركة تحصل على أرباحها بهذه الطريقة.

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