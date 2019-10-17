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شاهد..ابنة صدام حسين تنشر فيديو نادر لوالدها

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صدام حسين
صدام حسين

متابعات-علا خطاب

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تويتر

رغد صدام حسين

فيديو نادر

نشرت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، عبر حسابها على "تويتر" مقطع فيديو نادر لوالدها، وهو برقفة اصدقائه ويبدو أنه كان يسبح .

ولاقي الفيديو تفاعل كبير من رواد مواقع التواصل، حيث جاءت التعليقات ما بين الدعاة للرئيس الراحل بالرحمة وبين الأشادة بمواقفه النبيلة، والتعليقات كالاتي :" رحمه الله واسكنه الفردوس الأعلى من الجنة"،"عسى الله تغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وجميع المسلمين والمسلمات يارب العالمين".


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