» شاهد..ابنة صدام حسين تنشر فيديو نادر لوالدها

متابعات-علا خطاب
نشرت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، عبر حسابها على "تويتر" مقطع فيديو نادر لوالدها، وهو برقفة اصدقائه ويبدو أنه كان يسبح .
ولاقي الفيديو تفاعل كبير من رواد مواقع التواصل، حيث جاءت التعليقات ما بين الدعاة للرئيس الراحل بالرحمة وبين الأشادة بمواقفه النبيلة، والتعليقات كالاتي :" رحمه الله واسكنه الفردوس الأعلى من الجنة"،"عسى الله تغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وجميع المسلمين والمسلمات يارب العالمين".
#صدام_حسين ?? pic.twitter.com/P02QYGCKBb— رغد صدام حسين (@RghadSaddam) October 16, 2019
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