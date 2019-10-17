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تعليق مثير لـ" إليسا بشأن فرض ضرائب على "واتساب"

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متابعات-علا خطاب

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واتساب

علقت الفنانة اللبنانية، إليسا، عبر حسابها الرسمي على "تويتر" إلى فرض مجلس وزراء بلادها ضريبة على المكالمات عبر الأنترنت،معبرة عن خيبة املها في صمت شعبها تجاه هذه القرارات .

وكتبت "إليسا" في تغريدتها،" بعد في الواتساب ما انزادت عليه ضريبة بدل ما يوقّفو النهب والسرقة من مليار مزراب تاني. يا ويلكن من غضب الناس إذا غضبو بس للأسف صار شعبي مخدّر".

وكان قد اقترح مجلس الوزراء فرض رسم بقيمة 20 سنتًا على أول مكالمة يجريها المشترك عبر الانترنت يومياً، على أن تكون الاتصالات التي تلي غير خاضعة للرسم.

ذلك يعني أنه في حال أقر مجلس النواب هذا الاقتراح، فإن كل مشترك يستعمل تطبيقات الاتصالات الصوتية عبر الانترنت، ومنها "واتساب"، سترتفع فاتورته بنحو 6 دولارات شهرياً.

ويأتي هذا الاقتراح في وقت تقول فيه أرقام شركتي الخلوي إن العائدات لم تنخفض بأكثر من 2 في المئة، فيما الأموال التي تحوّل إلى الخزينة تراجعت 18 في المئة نتيجة المصاريف التشغيلية والرأسمالية التي ارتفعت أكثر من 32 في المئة.


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