"أبويا كان بيشربني مخدرات ".. رواية صادمة لطفلة عن أبيها

17 أكتوبر 2019 - 10:51 ص





روت الطفلة حبيبة أحد ضحايا قضايا العنف الأسري، قصة مأساوية عاشتها مع والدها قائلة :" إن والدها يعتدي عليها هي وأخوتها بالضرب بسبب رفضهم تعاطي المخدرات".



وأضافت "حبيبة" خلال برنامج "الافوكاتو" المذاع عبر قناة "القاهرة والناس 2"،: "أبويا كان بيشربني أنا وأخواتي مخدرات ولما كنا بنرفض كان بيضربنا".



و تابعت الطفلة باكية :" أبويا بيشرب مخدرات من زمان و بيجي يشربها في البيت وقدامنا و بعد كدا طلب مننا نشرب معاه أنا و أخواتي البنات ".

