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بعد خبر انفصالها من زوجها..فنانة شهيرة:"انا معرفوش"

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ياسمين رئيس
ياسمين رئيس

متابعات-علا خطاب

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تويتر

ياسمين رئيس

خبر انفصال

خرجت الفنانة ياسمين رئيس، عن صمتها، لتنفي الشائعات التي تداولت مؤخرًا حول انفصالها من المخرج هادي الباجوري، معلقة:"خبر طلاقي انا نفسي معرفوش".

وكتبت ياسمين رئيس، في تغريدة لها عبر حسابها على تويتر: "من امبارح وكل أهلي وصحابي بيكلموني عشان خبر طلاقي اللي أنا نفسي معرفوش ياريت الإخوة الصحفيين الأعزاء يراعوا بس إن الواحد عنده ناس وأهل الأخبار الكاذبة دي بتأثر عليهم.. شكرًا".

وارجع البعض انتشار هذه الاخبار بسبب ما تعليق " ياسمين" الغامض على  تويتر عن قرار الانفصال والطلاق وهو الأمر الذى أثار جدلاً واسعاً بين متابعيها.

وقالت ياسمين رئيس في هذا التعليق: "في أغلب الأوقات ومهما كانت الأسباب قوية لما ييجي قرار الانفصال بين اتنين بينهم عيشة وحياة طويلة بيفضل في حزن محتاج لوقت كبير عشان يعدي".

وجاءت ردود الفعل حول تعليقها الغامض بين علامات الاستفهام والتخمين بطلاقها من المخرج هادى الباجورى وتساءل البعض هل انفصلت ياسمين رئيس عن المخرج هادى الباجورى أم لا.

يُذكر أن ياسمين رئيس تقوم حاليًا بتصوير دورها فى فيلم "لص بغداد" مع الفنان محمد عادل إمام ومحمد عبد الرحمن وتأليف تامر إبراهيم وإخراج أحمد خالد موسى.



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