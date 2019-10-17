زوج المتبرعة بكبدها لإنقاذه يظهر بمفاجأة

17 أكتوبر 2019 - 10:25 ص

عرض يسري زوج السيدة "رحاب" التي تبرعت له بجزء من كبدها وهجرها، الصلح عليها علي الهواء.



وقال" يسري"، في مداخلة هاتفية ببرنامج " يحدث في مصر" المذاع علي فضائية " إم بي سي مصر"، :" رحاب ست محترمة وأختي وحبيبتي وهي أم بنتي الوحيدة ".



وأضاف" يسري"،:" المشاكل الزوجية لا يمكن أن يتم مناقشتها من خلال وسائل الإعلام، بقالي سنتين بحاول أصالحها ، وهي علي راسي من فوق".



و تابع ، الخلاف الذى نشب بيننا بعد 9 سنوات زواج مستقرة كانت فيها ولا زالت زوجتى وحببيتى وأم بنتى، بسبب عدم موافقتى علي شغلها وطالبتها أكثر من مرة بالتفرغ لرعاية البنت والتواجد بالمنزل بحكم الظروف الصحية التى أعانى منها لكنها رفضت بشدة ، فطالبت منها أبحث لها عن عمل أخر غير الذى تعمل فيه، والذى يتطلب منها قضاء ساعات عديدة بعيدة عن المنزل فرفضت أيضا ، وهذا هو السبب الرئيسي للخلاف، وليس كما قالت أنى تغيرت بعد تحسن حالتى الصحية.

