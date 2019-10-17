» إنبي يستدرج الإنتاج أملا فى تصحيح المسار

17 أكتوبر 2019 - 10:18 ص

يلتقي في الخامسة والنصف مساءً فريق إنبي مع نظيره الإنتاج الحربي على ملعب "بتروسبورت" ضمن إطار الجولة الرابعة للدوري الممتاز.

ويأمل انبى فى تحقيق نتيجة إيجابية والفوز الأول له، خاصة وأنه يمتلك نقطة واحد في المركز الأخير بجدول الترتيب، ومن المنتظر أن يدفع على ماهر، المدير الفني لإنبي بتغيرات في تشكيل الفريق على أمل تحسين المسار.

وعلى الجانب الآخر يرفع الإنتاج الحربي شعار لا بديل سوى الفوز، بعد الخسارتين أمام الأهلي والمقاولون العرب، قبل الفوز في اللقاء الأول على نادي مصر.