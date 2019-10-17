» المصرى يستدرج "المقاصة" على ستاد الجيش بالسويس

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يدخل فريق المصرى البورسعيدى، اختبارا صعبا حينما يواجه نظيره مصر المقاصة فى الخامسة والنصف عصر اليوم الخميس على ستاد الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

الفريقين تعرضا للخسارة الجولة الماضية، فخسر الفريق الفيومى أمام الجونة بهدف دون رد وهى نفس النتيجة التى حققها الفريق البورسعيدى الذى سقط أمام زعيم الثغر بهدف دون رد.

ويحتل مصر المقاصة المركز الحادى عشر برصيد 3 نقاط، بينما يحتل المصرى البورسعيدى المركز السابع برصيد 4 نقاط.


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