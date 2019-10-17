» "النقل": الدفع بأتوبيسات نقل عام بين محطات المترو المتعطلة لنقل الركاب

17 أكتوبر 2019 - 10:02 ص

أعلنت الشركة المصرية لادارة وتشغيل المترو، أنه بناء على توجيهات الفريق مهندس وزير النقل عقب توقف حركة المترو في محطات غمرة والدمرداش ومنشية الصدر، بسبب سقوط "رافعة ونش" إحدى شركات الإعلانات الخاصة على الشبكة الهوائية للمترو عند قيام الشركة بإزالة لوحة إعلانات خارج سور المترو بين محطتى غمرة والدمرداش بالخط الأول، تم التنسيق مع محافظة القاهرة للدفع بأتوبيسات في هذه المنطقة لنقل الركاب بين الثلاث المحطات، لحين انتهاء فرق الطوارئ والفنيين من عمليات إصلاح الشبكة الكهربائية .

يذكر أن حركة قطارات المترو تعمل حاليا من محطة كوبرى القبة حتى محطة المرج الجديدة ومن محطة الشهداء حتى محطة حلوان، المتوقفة بمحطات ( غمرة _ الدمرداش _ منشية الصدر ) لحين اصلاح الشبكة الكهربائية.