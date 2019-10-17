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حادث مروع..سيدة لن تستطع غلق عينيها اثناء النوم

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عيون
عيون

متابعات-علا خطاب

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سيدة صينية

غلق عينها

عملية لجفون

في حادثة غريبة من نوعها، فقدت سيدة صينية القدرة على إغلاق عينيها بشكل تام خلال نومها، وذلك بعد فشل عملية تجميل أجرتها لجفونها.

وأفادت مواقع محلية بأن السيدة الصينية، وتدعي "لي" انفقت ما يقارب الـ13 ألف يوان، أي ما يعادل 2500 دولار أميركي تقريبا، على جراحة تجميلية لجفون العينين، لكنها باتت غير قادرة على إغلاق عينيها تماما حتى أثناء نومها.

وبحسب موقع "آسيا ون" الإخباري، فقد طلبت لي إجراء العملية لجعل عينيها تبدوان أكبر، لكنها لم تكن راضية عن النتائج، لذلك طلبت من العيادة إجراء تدخل جراحي آخر وجعل تأثير الجفن المزدوج أكثر وضوحا.

ولم تكن نتائج العملية الثانية جيدة على الإطلاق، حيث ازدادت جفون لي سوءا، ولم تعد قادرة على إغلاق عينيها، وهو ما فسرته العيادة التي أجرت العملية بأنه يعود للمسافة القريبة جدا بين العمليتين، الأمر الذي جعل الندبات من كليهما تتداخل مع بعضها.

في المقابل، عرضت العيادة على لي إجراء عملية ثالثة مع تأكيدها على أن السيدة الصينية ستكون قادرة على إغلاق عينيها قريبا بعد التئام الجروح بشكل نهائي، إلا أن لي رفضت ذلك وأصرت على تسوية قانونية حصلت بموجبها على 5 آلاف دولار.


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