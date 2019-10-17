  • الخميس 17 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر10:12 ص
بحث متقدم
حادث

مروع.. مصرع 35 عاملا بالمدينة المنورة

الفقي

الفقي: لهذا السبب هنأ السيسي رئيس وزراء إثيوبيا

اقتحامات الاقصى

500 مستوطن يقتحمون باحات الأقصى

آبل

فضيحة تجسس تضرب أبل

مسدس

هزّت لبنان.. تنهي حياة أمها بـ 9 رصاصات

نانسئي بيلوسي

ترامب ساخرا من زعيمة الكونجرس: صلّوا من أجلها " تعاني من خلل"

مرتضى منصور

"مرتضى" يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

الدولار

الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه

بالصور.. فرج عامر: أؤيد "الخدمة المدنية"

حديث فرج عامر عن "السحاقي" يتسبب في موقف محرج

فريق الأهلي

الكشف عن أول الراحلين من الأهلي

هذه القطارات تتأخر عن مواعيدها اليوم

الحياة السياسية

قطارات
قطارات

علي محمود

أخبار متعلقة
#

عزيزي الراكب انتبه.. هذه القطارات تتأخر عن مواعيدها اليوم

#

هذه القطارات تتأخر عن مواعيدها اليوم

#

عزيزي الراكب.. هذه القطارات تتأخر عن مواعيدها اليوم

#

هذه القطارات تتأخر عن مواعيدها اليوم.. تعرف عليها

السكة الحديد

تأخير قطارات

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر،  موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الخميس ؛ نظرا لما تنفذه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط تساهم في تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة للجمهور؛ حيث جاءت كالتالي:

 أولاً- خط "القاهرة- الإسكندرية".

متوسط تأخيرات القطارات مدة 35 دقيقة.

 ثانيًا- خط "القاهرة- السد العالي".

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:

- "القاهرة- أسيوط" مدة 40 دقيقة.

- "أسيوط- أسوان" مدة 40 دقيقة.

 ثالثًا- خط  "بنها- بورسعيد".

متوسط تأخيرات القطارات مدة 35 دقيقة.

 رابعًا- خط  "طنطا- المنصورة- دمياط".

متوسط تأخيرات القطارات مدة 30 دقيقة. 

وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين من الركاب؛ نتيجة هذه التأخيرات؛ بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك، وأعمال تطوير نظم الإشارات، والمزلقانات، والمحطات؛ من أجل تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمسافرين.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

تونس والديمقراطية..ألعاب خطيرة ومكشوفة

د. هشام الحمامي

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

الزئبق الأسود المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني

نهضة مصر (4)

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» "النقل": الدفع بأتوبيسات نقل عام بين محطات المترو المتعطلة لنقل الركاب
» شاهد..فنانة شهيرة تتعرض لموقف محرج على الهواء
» حادث مروع..سيدة لن تستطع غلق عينيها اثناء النوم
» بيراميدز يبحث عبور «الموج الأزرق» بالدفاع الجوى
» ببدلة شيفون..ابنة فنانة شهيرة تشعل مواقع التواصل
» نبيلة عبيد تعلن ندمها على أفلامها الجريئة: لم أحقق شيئا
» فنانة شهيرة تعلن طلاقها من زوجها الفنان: أنا وأحمد انفصلنا
» ابنة فيفي عبده تفسر سر غيابها .. وتطلب الدعاء
» ابنة أصالة تثير الجدل بتدوينة بعد شائعة طلاقها من طارق العريان
» الموت يفجع الفنان "محمد كريم"
» صورة نجل "علي معلول" تشعل "انستجرام"

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:45 ص

  • فجر

    04:41

  • شروق

    06:04

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    15:00

  • مغرب

    17:26

  • عشاء

    18:56

من الى
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية