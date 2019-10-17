500 مستوطن يقتحمون باحات الأقصى

17 أكتوبر 2019 - 09:48 ص

اقتحم قرابة الـ 500 مستوطن باحات المسجد الأقصى بالقدس، فى الساعات الأولى من صباح اليوم وفقا ما أعلنته وسائل إعلام فلسطينية.

ونددت كل الفصائل الفلسطينية المختلفة، ومنظمة التحرير وحركتي حماس وفتح، بالاقتحامات المتتالية من المستوطنين للمسجد الأقصى.

كما أشارت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في وقت سابق بالاقتحامات، معتبرة أنها استفزاز للعالم العربي والمسلم، وأنها خطوة من حكومة الاحتلال من أجل تحويل الصراع العربي الإسرائيلي إلى صراع على أساس ديني.