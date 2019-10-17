» ببدلة شيفون..ابنة فنانة شهيرة تشعل مواقع التواصل

شاركت ابنة فيفي عبده، متابعيهان عبر خاصية "الاستوري" على انستجرام، صورة جديدة،ظهرت فيها مرتديه بدلة شيفون ذهبية، مما عرضها لموجة من الانتقادات .

وارتدت عزة ابنة فيفي عبده بدلة شيفون شفافة من الكتفين ذات اللون الذهبي الناري.

وتركت "عزة" شعرها منسدلا على كتفيها، واختارت بعض اللمسات البسيطة من المكياج، والتي تلاءمت مع ملامحها الشرقية الجميلة، حيث إنها اختارت الكحل الأسود لإبراز جمال عينيها، مع اختيار اللون الكشميري كأحمر شفاه.

كما لم تتكلف في اختيار الإكسسوارات فقد اكتفت بالظهور بهذه الإطلالة البسيطة، والجذابة للغاية، وإليكم الصور التي توضح تفاصيل إطلالتها، بحسب "صدي البلد".