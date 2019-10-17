"مرتضى" يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

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انطلاق

الزمالك

قناة

موسم

ستاد النادى

زف المستشار مرتضى منصور بشرى سارة لجماهير النادي الأبيض، بإعلانه موعد انطلاق قناة النادى الشهر الجارى.

وكشف "منصور" خلال حديثة لـ "الزمالك اليوم"، أن قناة النادي ستنطلق خلال 10 أيام بشكل رسمي.

وتابع سنبدأ فى ملف الإستاد مباشرة عقب الانتهاء من ملف القناة، موضحا أن إدارة الزمالك حاليا تدرس العديد من العروض بشأن ذلك الملف.

ونوه المستشار مرتضى إلى أنه تم اختيار الناقد الرياضى الكبير فتحي سند مديرا للبرامج في قناة النادى.


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