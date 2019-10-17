» فنانة شهيرة تعلن طلاقها من زوجها الفنان: أنا وأحمد انفصلنا

أحمد عادل شعبان
كشفت الفنانة الكويتية غدير السبتي عن انفصالها من زوجها المخرج البحريني أحمد الفردان بعد زواج استمر لمدة سنتين.
وقالت "عبير" في تدوينة عبر حسابها بـ"انستجرام" : "القرار اللي أخدته ما كان سهل لو شنو كانت أسبابه لكن مرات حتى لو القرار صعب لازم تكون عندنا خطوة جريئة لاتخاذه عشان نرتاح بحياتنا لأن بنعيشها مرة واحدة".
وأضافت: "أنا وأحمد انفصلنا عن الحياة الزوجية لكن مرتبطين كأصدقاء بينهم مودة واحترام .. الله يوفقنا بحياتنا .. والاختلاف لا يصنع العداوة لأن احنا ناس مثقفة وواعية للحياة".
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