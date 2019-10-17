» فنانة شهيرة تعلن طلاقها من زوجها الفنان: أنا وأحمد انفصلنا

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عبير السبتي

كشفت الفنانة الكويتية غدير السبتي عن انفصالها من زوجها المخرج البحريني أحمد الفردان بعد زواج استمر لمدة سنتين.

وقالت "عبير" في تدوينة عبر حسابها بـ"انستجرام" : "القرار اللي أخدته ما كان سهل لو شنو كانت أسبابه لكن مرات حتى لو القرار صعب لازم تكون عندنا خطوة جريئة لاتخاذه عشان نرتاح بحياتنا لأن بنعيشها مرة واحدة".

وأضافت: "أنا وأحمد انفصلنا عن الحياة الزوجية لكن مرتبطين كأصدقاء بينهم مودة واحترام .. الله يوفقنا بحياتنا .. والاختلاف لا يصنع العداوة لأن احنا ناس مثقفة وواعية للحياة".

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