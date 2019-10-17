» ابنة فيفي عبده تفسر سر غيابها .. وتطلب الدعاء

17 أكتوبر 2019 - 07:59 ص

كشفت عزة مجاهد - ابنة الفنانة فيفي عبده - أسباب غياب والدتها عن مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد حديثها عن تطورات الحالة الصحية لخالتها .



وقالت "عزة" في تصريحات صحفية: "لا يوجد تحسن في حالة خالتي حتى الآن .. ادعوا لها فهي في العناية المركزة" حسب "مصراوي"..



وأضافت: "أصيبت بغيبوبة سكر والأمر تسبب لها في جلطة ومازالت في المستشفى".



وكانت فيفي عبده كشفت قبل أيام سر غيابها عن مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدة أنها ترافق شقيقتها في مرضها.



