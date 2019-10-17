الكشف عن أول الراحلين من الأهلي

17 أكتوبر 2019 - 06:39 ص

كشفت الإعلامية شيما صابر عن اسم أول اللاعبين الراحلين من النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



وقالت "شيما" خلال برنامجها المذاع على قناة "تايم سبورت" ، إن حسين السيد أول الراحلين عن الفريق بعد دخول النادي الإسماعيلي في مفاوضات كبيرة مع اللاعب.



وأشارت إلى أن المدير الفني للنادي الإسماعيلي يرغب في التعاقد مع ظهير أيسر بقدرات جيدة بعد رحيل طارف طاهر إلى بيراميدز.



وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن حسين السيد دخل في مفاوضات قوية مع نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية ، وكاد يرحل في صفقة انتقال حر لولا أن النادي الأهلي قيده لمنع هذا السيناريو.



