رد صادم من زوج السيدة التي تبرعت له بكبدها فتزوج عليها

17 أكتوبر 2019 - 06:27 ص

رد يسري - زوج السيدة رحاب فتحي - على القصة التي روتها في وسائل الإعلام حول قيامها بالتبرع له بجزء من كبدها ليقوم بالزواج عليها.



وقال الزوج في مداخلة مع برنامج "يحدث في مصر" : "زوجتي سيدة محترمة وهي أختي وحبيبتي وفي الآخر أم بنتي ".



وأضاف: "لكن يا أستاذ شريف أنت تعلم أن الخلافات الأسرية لا يمكن حلها على شاشات الإعلام".



وتابع: "بحاول حل مشكلتي معاها من سنتين .. و كلمت ناس كبيرة عندنا في البلد عشان يوصلونا ببعض .. هي على راسي من فوق وأبوها ابن خالتي وأنا عايز إننا نرجع".



