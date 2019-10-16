» إصابة «الشحات» في مران الأهلي

16 أكتوبر 2019 - 08:21 م

تعرض حسين الشحات، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لكدمة في الوجه خلال مران الفريق الجماعي، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وذلك خلال كرة مشتركة مع زميله رمضان صبحي.

واطمأن الجهاز الطبي للأهلي على سلامة الشحات، قبل أن يعود اللاعب لاستكمال التدريبات الجماعية.

الجدير بالذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة الجونة في الدوري العام، والمقرر إقامتها يوم 23 أكتوبر الجاري على ملعب الأخير بالغردقة، وذلك بعد تأجيل مباراة الزمالك التي كان من المفترض إقامتها يوم السبت المقبل.