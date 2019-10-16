تأجيل محاكمة 40 متهما بأحداث «مسجد الفتح»

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة 40 متهما بأحداث «عنف مسجد الفتح» لجلسة 13 نوفمبر.

صدر القرار برئاسة المستشار شبيب الضمراني وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى وسكرتارية عمر عاشور.

كانت محكمة النقض قبلت طعن المتهمين على الأحكام الصادرة ما بين السجن المؤبد والمشدد على المتهمين.

كان المستشار هشام بركات، النائب العام أحال المتهمين لمحكمة الجنايات ووجه لهم تهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التي جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.