  • الأربعاء 16 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر08:16 م
بحث متقدم
هاجر وخطيبها

عفو ملكي عن الصحفية هاجر الريسوني المتهمة بالزنا

نتنياهو

سر زيارة «نتنياهو» لـ«إثيوبيا»

وائل غنيم :فشل النظام سيؤدي إلى هجرة العلماء خارج مصر

رسالة صادمة من وائل غنيم لـ«مبارك»

تفحم سيارة

انفجار سيارة في «التجمع» وتفحم جثث 3 طلاب

ابو تريكة

أبوتريكة: تعرضت لحادثة كادت تقضي علي

علم إيران

مفاجأة.. إيران تقدم عرضًا للسعودية

كاظم الساهر

وفاة «كاظم الساهر» تصدم جمهوره

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا سارًا وآخر محزنًا

فضل

«فضل»: تأجيل القمة أمني.. ولا توجد استقالات

محمد صلاح

هجوم ناري من هاني رمزي على محمد صلاح

مفاجأة.. راجح قاتل «محمود البنا» لم يتجاوز سن الـ 18 عامًا

قضايا وحوادث

شهيد الشهامة
شهيد الشهامة

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

محامي "شهيد الشهامة" يكشف تفاصيل جديدة عن القضية

#

معجزة إلهية.. سيدة تلد في سن الـ75

#

والد محمود البنا يفجر مفاجأة مدوية عن الفتاة التي مات بسببها

#

هذا ما قاله والد ضحية الشهامة في المنوفية بعد قرار النائب العام

المنوفية

محمود البنا

مركز تلا

شهيد الشهامة

راجح قاتل

قالت مصادر أمنية وقضائية، إن قاتل الشاب محمود البنا، "شهيد الشهامة"، لم يتجاوز الـ18 من عمره وقت ارتكاب الجريمة، وهو ما يجعل محاكمته أمام محكمة الطفل، وفقا للقانون.

جاء ذلك في محاولة لحسم الجدل الدائر حول تزييف سن المتهم محمد راجح بمركز تلا بمحافظة المنوفية، الأربعاء الماضي، لإنقاذه من عقوبة الإعدام.

وأضافت المصادر حسبما ذكرت «الوطن»، أن سلطات البحث والتحقيق تنشد العدل في هذه الواقعة، وأن المجاملة فيها تعني "قطع الرؤوس"، أي عقوبة مشددة وفصل من العمل، ومحاكمة، مؤكدة أنه لا يمكن لأي فرد من أفراد التحقيق أو البحث مجاملة أحد على حساب آخر، وأن جميعهم يبتغون وجه الله في أعمالهم.

وأوضحت المصادر أن الشائعات التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حول التلاعب في سن المتهم راجح، غير صحيحة، وأن مصدرها صفحات تسعى لإحداث وقيعة بين أفراد المجتمع وهز الثقة في سلطات التحقيق ومنظومة العدالة، والتي حرصت على إنجاز الواقعة وإحالتها للمحاكمة الجنائية، بعد 72 ساعة من ارتكابها.

ومن المقرر أن تنطلق محاكمة راجح ومعاونيه، الأحد المقبل، بعدما قرر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وذلك خلال بيان مفصل عن الواقعة صدر عن مكتبه، السبت الماضي.

وبدأت الواقعة حسبما كشفت تحقيقات النيابة، أنه عندما استاء المجني عليه من تصرفات المتهم تجاه إحدى الفتيات، فنشر كتابات على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام أثارت غضب المتهم، فأرسل الأخير إلى المجني عليه عبر برامج المحادثات رسائل التهديد والوعيد، واتفق مع عصبة من أصدقائه على قتله، وأعدوا لذلك مطاو وعبوات تنفث مواد حارقة للعيون "مصنعة أساسًا للدفاع عن النفس"، واختاروا يوم الأربعاء الموافق 9 أكتوبر الجاري موعدًا لذلك، وقاموا بتنفيذ الوعيد مما أودى بحياته.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

تونس والديمقراطية..ألعاب خطيرة ومكشوفة

د. هشام الحمامي

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

الزئبق الأسود المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني

نهضة مصر (4)

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» «ماني» يكشف أسرار جديدة في أزمته مع «صلاح»
» "أهلنا في محافظة البحر الأحمر – تاريخ وأسرار"
» رسميًا.. «جروس» مديرًا فنيا لأهلي جدة
» تعرف على أمنية أمير الكويت للسعودية
» «صلاح» يحتفل بميلاد«مكة» على طريفة فيلم «موانا»
» التعليم تجدد السماح للطلبة السوريين بالإلتحاق بالمدارس المصرية
» أعمال توسعة لمحطة تحلية المياه بالبحر الأحمر
» تفاصيل جلسة «الخطيب» مع السويسري «فايلر»
» مفاجأة.. راجح قاتل «محمود البنا» لم يتجاوز سن الـ 18 عامًا
» للمرة السادسة.. «ميسي» يتوج بجائزة الحذاء الذهبي
» حبس شقيق الرئيس الإيراني 5 سنوات

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:41 ص

  • فجر

    04:40

  • شروق

    06:03

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    15:00

  • مغرب

    17:27

  • عشاء

    18:57

من الى
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية