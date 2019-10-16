مفاجأة.. إيران تقدم عرضًا للسعودية

16 أكتوبر 2019 - 05:56 م

كشف رئيس البرلمان الإيراني، علي لاريجاني، عن تقديم عرض للسعودية، من أجل إنهاء الأزمة اليمنية.

وقال لاريجاني إن طهران مستعدة للوساطة في حل الأزمة اليمنية، حال قبلت السعودية بحل سياسي..

وكشف أن التخوفات الإيرانية تأتي مما وصفه بـ"الغطرسة الأمريكية" التي تمارسها واشنطن في مختلف القضايا وتعرقل الأمور.

وكانت الرياض قد أشارت على لسان وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، إلى أن مسألة الوساطة من إيران لا تعتبر أزمة، بل إن الأزمة تكمن في طهران نفسها.

وبحسب "سبوتنيك" فإن الصحفي السعودي، زيد بن كَمِي، قال إن "إيران هي جزء من المشكلة في اليمن وسبق لها طرح هذا الموضوع سابقا".

ووصف العرض الإيراني بأنه "مناورة إيرانية لمحاولة تخفيف الضغط الذي تواجهه بسبب العقوبات الأمريكية المفروضه عليها وتحاول أن تخترق دول المنطقة خاصة دول الخليج بسبب هذا الموقف الحالي المفروض عليها".

ولفت إلى أن "دول الخليج والسعودية أبدت حسن النية أكثر من مرة مع إيران منذ بداية الثورة الإيرانية وحتى سنوات قريبة لكن دون جدوى من النظام الإيراني الذي يدعم مليشيات تقوض حكومات الدول".