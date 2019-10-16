هجوم ناري من هاني رمزي على محمد صلاح

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تحدث هاني رمزي، المدرب العام السابق للمنتخب الوطني في جهاز المكسيسكي خافيير أجيري، عن أسباب الخروج المُبكر من منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي استضافتها في مصر.

وودعت مصر كأس أمم إفريقيا الأخيرة من دور الـ16 بعد الخسارة من جنوب إفريقيا بهدف دون رد، ليطيح اتحاد الكرة بالجهاز الفني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري.

وقال رمزي في تصريحات تلفزيونية: “كان يجب أن يكون لمحمد صلاح دور أكبر منذ ذلك في تجميع لاعبي المنتخب والتحدث معهم خلال كأس أمم إفريقيا”.

وأضاف: “صلاح ليس لاعبا عاديا في المنتخب، لا بد أن يدرك أن عليه مسؤولية لأنه من اللاعبين الكبار ومؤثر على زملاءه في الفريق”.

وأكمل: “من الوارد أن يكون النجم ليس لديه صفة القيادة، فميسي من أعظم اللاعبين لكن لا يملك صفة القيادة”.

وعن شارة المنتخب أكمل حديثه قائلًا: “المدير الفني هو من يحدد ذلك، ويجب احترام رأيه في هذا الشأن”.

وتابع: “لست مع سياسة الأقدمية بشأن الشارة، لكن أفضل منحها للاعب صاحب الشخصية”.

واختتم تصريحاته قائلا: “أرى أن أحمد حجازي هو الأجدر بحمل شارة قيادة الفراعنة”.


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