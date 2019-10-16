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«شيرين» تعلن الاعتزال:«متزعلوش مني دي حاجة هتريحني»

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شيرين
شيرين

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سوشيال ميديا

فن

اعتزال

شيرين

قرّرت الفنانة شيرين عبدالوهاب، اعتزال السوشال ميديا تماما، بعد الهجوم الذي تعرضت له من قبل البعض بسبب إعلانها استعدادها لإقامة حفل غنائي يذهب ريعه بالكامل لمتضرري حريق لبنان، موجهين لها الاتهام بعدم انتمائها الوطني لمصر.

وقالت عبر حسابها الرسمي على موقع"إنستجرام": "انا عارفة ومتأكدة إن الاغلبية متصالحين مع نفسهم ومحترمين، وأنا لو كنت ببص للناس اللي كارهة نفسها وكارهة نجاح الآخرين ومش عاجبها حاجة.. مكنتش اتقدمت في حياتي ولا أنجزت في حاجه".

واضافت:"النهاردة أنا نزلت بوست للبنان عشان حبيت أساعد بأي حاجة أقدر عليها، واللي أقدر عليه هو صوتي.. أنا مش طبيبة ولا مهندسة وده اللي ممكن أساهم بيه عشان حتى لو ساهمت بفلوس مهما كانت هتكون قليلة".

وتابعت: "قررت أكون إيجابية وأعمل حاجة أساعد ليها، ولما شفت التعليقات على منشوري الأخير، اكتشفت أن الإنسان مهما عمل مش هيعجب الناس، ده غير إنهم مرة يحملوني ويسقطوني، ومرة يجوزوني، ومرة يطلعوني معنديش انتماء لبلدي".

واختتمت: "بما إني أنا شخص مش مغلوب على أمره، قررت اقفل كل حاجة ليها علاقة بالسوشال ميديا.. عشان مأذيش نفسي ولا المتابعين المحترمين اللي هتقرأ التعليقات.. أرجو من محبيني ما يزعلوش مني عشان ديه حاجة هتريحني و هتفرحني".

وكانت شيرين عبد الوهاب قد أعلنت انها على الاستعداد لإقامة حفل يكون كل العائد منه مخصص للمتضررين من الحريق في لبنان، ومناشدة رئيس الوزراء سعد رفيق الحريري أن تكون تحت رعايته.


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