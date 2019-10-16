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الأمن يلقي القبض على 32 من أهالي قرية «التبانة»

قضايا وحوادث

أرشيفية
أرشيفية

أحمد سالم

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حوادث

الدقهلية

قرية التبانة

تداول مواطنون على موقع التواصل الإجتماعى، «فيس بوك»، فيديو لتعذيب شاب على يد آخر، قيل إنه «شقيقه»، بتحريض من إحدى سيدات القرية، وذلك في نفس توقيت ظهور جثة الشاب ملقاة بالقرب من مصرف بالقرية، مما تسبّب في غضب الأهالى الذين أشعلوا النيران بمنزل السيدة «المتهمة».

ونتيجة لذلك ألقت قوات الشرطة القبض على 32 من أهالي قرية «تلبانة» بالدقهلية، بتهمة التعدى على قوات الشرطة ومنع المطافىء من إخماد حريق منزل بالقرية.

وتلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث، مساء الثلاثاء، يُفيد بالعثور على جثة شاب بالقرب من أحد المصارف، وقيام الأهالي بإشعال النيران في منزل سيدة اتهموها بقتله، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنصورة الدولى.

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث برئاسة الرائد أحمد توفيق، رئيس مباحث المركز، إلى القرية، وتبين العثور على جثة شاب يدعى «أحمد. م»، 19 سنة.

ثم انتقل مدير الأمن ومدير المباحث وقوات من الأمن المركزي للسيطرة على غضب الأهالي، ونشبت مُشادات بين الأهالي، اعتدى خلالها الأهالي على الشرطة بالحجارة.

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