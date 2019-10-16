  • الأربعاء 16 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر05:56 م
بحث متقدم
شقيق رئيس إيران

حبس شقيق الرئيس الإيراني 5 سنوات

أرشيف

أسقف المنصورة: الحريق التهم الكنيسة بالكامل ولا نعلم سبببه

كاظم الساهر

وفاة «كاظم الساهر» تصدم جمهوره

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا سارًا وآخر محزنًا

ترامب

تطور جديد.. «ترامب» يدعم «بشار الأسد»

مدبولي أثناء إلقاء كلمته

«مدبولي» يكشف أهم 3 نجاحات للحكومة

السعودية

فلسطين تؤكد وقوفها إلى جانب السعودية

فضل

«فضل»: تأجيل القمة أمني.. ولا توجد استقالات

الطفل

الطفل بائع الماء.. وجها لوجه مع والده في المحكمة

الفريق أول عبد الفتاح البرهان

المجلس السيادي بالسودان يصدر مرسوما دستوريا

حبس شقيق الرئيس الإيراني 5 سنوات

عرب وعالم

شقيق رئيس إيران
شقيق رئيس إيران

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

الحكم على شقيق الرئيس الإيراني بالسجن 5 سنوات

#

حبس كويتي 4 سنوات بتهمة الإساءة للسعودية

#

عقوبات أمريكية جديدة ضد إيران

#

ترامب: لا أفضّل لقاء روحاني بعد هذا الأمر

حسن روحاني

حبس

رئيس ايران

شقيق

ذكرت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية شبه الرسمية، أن شقيق الرئيس حسن روحاني بدأ في قضاء عقوبة بالسجن لمدة 5 سنوات بتهمة الفساد.

وأشار التقرير الذي صدر الأربعاء، إلى أن السلطات نقلت حسين فريدون إلى سجن إيفين سيئ السمعة في طهران.

وكان القضاء الإيراني قد ذكر في وقت سابق من شهر أكتوبر أن محكمة الاستئناف خفضت حكم فريدون من 7 إلى 5 سنوات، بتهمة الرشوة.

ويعود تاريخ الاتهام إلى عام 2016، وقد وجهه له المتشددون الذين يسيطرون على القضاء في البلاد.

وكان فريدون قد احتجز في البداية في عام 2017 قبل إطلاق سراحه بكفالة.

ولعب فريدون دورا في الفريق الذي تفاوض حول الاتفاق النووي الموقع بين إيران والقوى العالمية عام 2015.

وسبق لإيران أن سجنت في الماضي حلفاء الرؤساء السابقين بتهم مماثلة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

تونس والديمقراطية..ألعاب خطيرة ومكشوفة

د. هشام الحمامي

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

الزئبق الأسود المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني

نهضة مصر (4)

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» للمرة السادسة.. «ميسي» يتوج بجائزة الحذاء الذهبي
» "القبطان": تأجيل مباراة القمة سيعيد الفوضى
» «شوبير» يكشف حقيقة وفاة «ميمي الشربيني»
» المقاولون يهدد "الجبلاية" باللجوء للأولمبية
» مرشحة للرئاسة تتهم أمريكا باستخدام "القاعدة" ضد دولة عربية
» تراجع حاد بأسعار الذهب
» عائلة تنتظر نهاية العالم في قبو تحت الأرض
» ميزة سحرية جديدة لـ"إنستجرام" تعرف عليها
» رانيا يوسف تستطلع رأي الجمهور في "النيولوك"
» طائرة خاصة لـ«الفراعنة» خلال رحلة جزر القمر
» فنانة شهيرة:"دخلت كل البيوت ومش أقل من عمرو دياب"

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    06:57 م

  • فجر

    04:40

  • شروق

    06:03

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    15:00

  • مغرب

    17:27

  • عشاء

    18:57

من الى
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية