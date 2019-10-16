» للمرة السادسة.. «ميسي» يتوج بجائزة الحذاء الذهبي

16 أكتوبر 2019 - 05:32 م

تسلم ليونيل ميسي، صانع ألعاب فريق برشلونة والمنتخب الأرجنتيني، اليوم الأربعاء، جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في أوروبا للموسم الماضي، للمرة السادسة في مشواره.

وسجل "البرغوث" 36 هدفًا مع برشلونة في الليجا الموسم الماضي، ليستحوذ على الجائزة للمرة الثالثة تواليًا، والسادسة في مشواره.

وتفوق ميسي، الحائز هذا العام على جائزة "الأفضل" من الفيفا هذا العام، على الفرنسي كليان مبابي (باريس سان جيرمان)، الذي سجل 33 هدفًا، والإيطالي فابيو كوالياريلا، الذي سجل 26 هدفًا.

ويمتلك ميسي، 32 عامًا، أيضًا الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالجائزة "6 مرات"، متفوقًا على البرتغالي كريستيانو رونالدو "4 مرات".