  • الأربعاء 16 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر05:56 م
بحث متقدم
شقيق رئيس إيران

حبس شقيق الرئيس الإيراني 5 سنوات

أرشيف

أسقف المنصورة: الحريق التهم الكنيسة بالكامل ولا نعلم سبببه

كاظم الساهر

وفاة «كاظم الساهر» تصدم جمهوره

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا سارًا وآخر محزنًا

ترامب

تطور جديد.. «ترامب» يدعم «بشار الأسد»

مدبولي أثناء إلقاء كلمته

«مدبولي» يكشف أهم 3 نجاحات للحكومة

السعودية

فلسطين تؤكد وقوفها إلى جانب السعودية

فضل

«فضل»: تأجيل القمة أمني.. ولا توجد استقالات

الطفل

الطفل بائع الماء.. وجها لوجه مع والده في المحكمة

الفريق أول عبد الفتاح البرهان

المجلس السيادي بالسودان يصدر مرسوما دستوريا

للمرة السادسة.. «ميسي» يتوج بجائزة الحذاء الذهبي

الرياضة

ليونيل ميسي
ليونيل ميسي

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

برشلونة يكشف حجم إصابة الأرجنتيني «ميسي»

#

«زيدان» يعلق على فوز «ميسي» بجائزة الأفضل

#

متفوقا على فان دايك ورونالدو.. ميسي أفضل لاعب في العالم

#

ميسي ينتزع جائزة الحذاء الذهبي للمرة السادسة

ميسي

برشلونة

الارجنتين

المصريون

تسلم ليونيل ميسي، صانع ألعاب فريق برشلونة والمنتخب الأرجنتيني، اليوم الأربعاء، جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في أوروبا للموسم الماضي، للمرة السادسة في مشواره.

وسجل "البرغوث" 36 هدفًا مع برشلونة في الليجا الموسم الماضي، ليستحوذ على الجائزة للمرة الثالثة تواليًا، والسادسة في مشواره.

وتفوق ميسي، الحائز هذا العام على جائزة "الأفضل" من الفيفا هذا العام، على الفرنسي كليان مبابي (باريس سان جيرمان)، الذي سجل 33 هدفًا، والإيطالي فابيو كوالياريلا، الذي سجل 26 هدفًا.

ويمتلك ميسي، 32 عامًا، أيضًا الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالجائزة "6 مرات"، متفوقًا على البرتغالي كريستيانو رونالدو "4 مرات".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

تونس والديمقراطية..ألعاب خطيرة ومكشوفة

د. هشام الحمامي

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

الزئبق الأسود المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني

نهضة مصر (4)

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» للمرة السادسة.. «ميسي» يتوج بجائزة الحذاء الذهبي
» "القبطان": تأجيل مباراة القمة سيعيد الفوضى
» «شوبير» يكشف حقيقة وفاة «ميمي الشربيني»
» المقاولون يهدد "الجبلاية" باللجوء للأولمبية
» مرشحة للرئاسة تتهم أمريكا باستخدام "القاعدة" ضد دولة عربية
» تراجع حاد بأسعار الذهب
» عائلة تنتظر نهاية العالم في قبو تحت الأرض
» ميزة سحرية جديدة لـ"إنستجرام" تعرف عليها
» رانيا يوسف تستطلع رأي الجمهور في "النيولوك"
» طائرة خاصة لـ«الفراعنة» خلال رحلة جزر القمر
» فنانة شهيرة:"دخلت كل البيوت ومش أقل من عمرو دياب"

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    06:57 م

  • فجر

    04:40

  • شروق

    06:03

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    15:00

  • مغرب

    17:27

  • عشاء

    18:57

من الى
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية