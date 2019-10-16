حقيقة زواج محمود قابيل وميرفت أمين سرًا

16 أكتوبر 2019 - 05:30 م

كشف الفنان ?محمود قابيل? حقيقة الخلاف الذي وقعه بينه وبين الفنان ?حسين فهمي?، حيث اشار قابيل الى ان الخلاف لا علاقة له بالإعجاب الذي شعر به نحو الممثلة المصرية ?ميرفت أمين? أثناء مشاركتهما في فيلم "الحب تحت المطر".

وعن ما يقال عن زواجه من ميرفت أمين في فترة اشتراكهما في "الحب تحت المطر"، نفى محمود قابيل صحة هذه المعلومة وقال خلال حلوله ضيفا على برنامج "واحد من الناس": "بالفعل أحببت ميرفت أمين بالفعل واعترفت لها بذلك، وكان بيننا إعجاب متبادل، وهذا كل شيء، ولم نتزوج".