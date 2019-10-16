بعد خلع الحجاب.. ظهور مثير للفنانة سهير رمزي

ظهرت الفنانة سهير رمزى بإطلالة أنيقة بعد خلعها الحجاب، مرتدية جاكيت أسود وزينته بوضعها سكرف باللون البيج المزين ببروش انيق ومميز وهو ما جعل إطلالتها انيقة.

وتداول نشطاء مواقع التواصل، صورة لنجمات زمن السبعينات تجمع بين الفنانة سهير رمزى والفنانة نبيلة عبيد والفنانة ميرفيت أمين والإعلامية بوسى شلبى.

وظهرت الفنانة ميرفت أمين كما اعتادت أغلب اطلالتها انها تعتمد على البساطة والاناقة.، في حين تألقت الفنانة نبيلى عبيد بإطلالة سوداء بسيطة، ولم تلجأ الى وضع مستحضرات التجميل واكتفت بارتدائها نظارة نظر.





