فلسطين تؤكد وقوفها إلى جانب السعودية

16 أكتوبر 2019 - 04:44 م

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقوف شعبه إلى جانب المملكة العربية السعودية، في تصديها للإرهاب.

جاء هذا خلال استقبال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز له في الرياض، حيث أعرب «عباس» عن شكره وتقديره لمواقف السعودية الداعمة للشعب الفلسطيني على المستويات كافة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا": "اجتمع رئيس دولة فلسطين محمود عباس في العاصمة السعودية الرياض اليوم الأربعاء، مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وأعرب الرئيس عن شكره وتقديره لمواقف المملكة الداعمة للشعب الفلسطيني على المستويات كافة، ووقوفها الدائم إلى جانب شعبنا في مختلف محطاته النضالية".

وأشار البيان أن الرئيس الفلسطيني أكد "وقوف الشعب الفلسطيني وقيادته إلى جانب السعودية في تصديها ووقوفها في وجه الإرهاب الذي تتعرض له".