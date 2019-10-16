  • الأربعاء 16 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر05:13 م
بحث متقدم
ترامب

تطور جديد.. «ترامب» يدعم «بشار الأسد»

كاظم الساهر

وفاة «كاظم الساهر» تصدم جمهوره

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا سارًا وآخر محزنًا

السعودية

فلسطين تؤكد وقوفها إلى جانب السعودية

مدبولي أثناء إلقاء كلمته

«مدبولي» يكشف أهم 3 نجاحات للحكومة

فضل

«فضل»: تأجيل القمة أمني.. ولا توجد استقالات

دارك أوبينك والرقائق

أكاديمي أمريكي يسرق 11 رقاقة بردي مصري لأقدم إنجيل

هدي القطان

القصة الكاملة لمليارديرة تدير هذه الإمبرطورية على السوشيال ميديا

الفريق أول عبد الفتاح البرهان

المجلس السيادي بالسودان يصدر مرسوما دستوريا

الطفل

الطفل بائع الماء.. وجها لوجه مع والده في المحكمة

فلسطين تؤكد وقوفها إلى جانب السعودية

عرب وعالم

السعودية
السعودية

متابعات - الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

آلاف الجنود الأمريكيين يتوجهون للسعودية

#

8 دول توجه دعوة إلى السعودية و"أنصار الله"

#

بومبيو يغادر السعودية متجهًا إلى الإمارات

#

اتصال عاجل من أمير الكويت بالملك «سلمان»

فلسطين

محمود عباس

سلمان

العاهل السعودي

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقوف شعبه إلى جانب المملكة العربية السعودية، في تصديها للإرهاب.

جاء هذا خلال استقبال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز له في الرياض، حيث أعرب «عباس» عن شكره وتقديره لمواقف السعودية الداعمة للشعب الفلسطيني على المستويات كافة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا": "اجتمع رئيس دولة فلسطين محمود عباس في العاصمة السعودية الرياض اليوم الأربعاء، مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وأعرب الرئيس عن شكره وتقديره لمواقف المملكة الداعمة للشعب الفلسطيني على المستويات كافة، ووقوفها الدائم إلى جانب شعبنا في مختلف محطاته النضالية".

وأشار البيان أن الرئيس الفلسطيني أكد "وقوف الشعب الفلسطيني وقيادته إلى جانب السعودية في تصديها ووقوفها في وجه الإرهاب الذي تتعرض له".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

تونس والديمقراطية..ألعاب خطيرة ومكشوفة

د. هشام الحمامي

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

الزئبق الأسود المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني

نهضة مصر (4)

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» "القبطان": تأجيل مباراة القمة سيعيد الفوضى
» «شوبير» يكشف حقيقة وفاة «ميمي الشربيني»
» المقاولون يهدد "الجبلاية" باللجوء للأولمبية
» مرشحة للرئاسة تتهم أمريكا باستخدام "القاعدة" ضد دولة عربية
» تراجع حاد بأسعار الذهب
» عائلة تنتظر نهاية العالم في قبو تحت الأرض
» ميزة سحرية جديدة لـ"إنستجرام" تعرف عليها
» رانيا يوسف تستطلع رأي الجمهور في "النيولوك"
» طائرة خاصة لـ«الفراعنة» خلال رحلة جزر القمر
» فنانة شهيرة:"دخلت كل البيوت ومش أقل من عمرو دياب"
» الكهرباء تنقطع عن "قطار الموت" وهو في السماء.. ماذا حدث

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    05:27 م

  • فجر

    04:40

  • شروق

    06:03

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    15:00

  • مغرب

    17:27

  • عشاء

    18:57

من الى
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية