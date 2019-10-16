الطفل بائع الماء.. وجها لوجه مع والده في المحكمة

16 أكتوبر 2019 - 02:53 م

بعد أن أشعل مواقع التواصل الاجتماعي، عقب أدائه أغنية "حبيبي أنت وينك من زمان"، ينتظر الطفل اليمني عمرو أحمد أن يكون وجها لوجه مع والده في قاعة المحكمة.

وكان الطفل اليمني عمرو أحمد الشهير بـ "بائع الماء" قد لفت أنظار الوطن العربي، عقب أدائه لأغنية "حبيبي أنت وينك من زمان" للفنان اليمني صلاح الأخفش، لتستضيفه القنوات الفضائية ويحصل على عرض فني من الملحن صبحي محمد لإطلاق أغنية وفيديو كليب.

بينما أعلن والد الطفل اليمني عن رفضه سفر نجله إلى لبنان، حيث طلب مبلغا ماديا كبيرا لقاء ذلك، وهو ما رفضه الملحن.

من جانبها تدخلت والدة الطفل التي انفصلت عن زوجها منذ سنوات، لإنقاذ ابنها، برفع دعوى ضد الأب للسماح لابنها بالسفر إلى لبنان.

ويستعد الطفل للوقوف وجها لوجه أمام والده غدا الأربعاء في قاعة المحكمة للفصل في الدعوى.