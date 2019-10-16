أسماء المصابين في حريق كنيسة المنصورة

16 أكتوبر 2019 - 02:10 م



تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية من السيطرة على الحريق الذى شب ظهر اليوم بكنيسة مارجرجس بشارع بورسعيد بالمنصورة قبل امتداد الحريق للمباني المجاورة وسوق الخضار الملاصق لسور الكنيسة، والذى أسفر عن إصابة 5 أشخاص بينهم اثنان من قوات الدفاع المدنى، حيث تبين من المعاينة المبدئية أن سبب الحريق ماس كهربائى بالتكييف.



وجاءت أسماء المصابين : رضا السيد محمد الحديدى 40 سنة مقيم شارع بورسعيد بجرح بالرأس 3 سم وأبانوب بطرس عزت 26 سنة ومقيم المجزر بكدمة بالكتف اليمنى وكيرولس ملاك نظير 12 سنة بصعوبة بالتنفس ومقيم المجزر ونجاح جمعه عبدالعال 41 سنة باختناق أحد أفراد قوات الدفاع المدني ومحمد عبد الحميد عثمان باختناق احد أفراد قوات الدفاع المدنى "حسب البوابة نيوز"





وكان اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة من الاهالى بارتفاع ألسنة النيران الشديدة من داخل كنيسة مارجرجس بشارع بورسعيد بالمنصورة.





وانتقل ضباط المباحث وقوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء والإسعاف بقيادة المقدم دكتور أحمد عوض قائد إطفاء الدقهلية إلى مكان البلاغ وتبين ان الحريق شب في قاعة مناسبات داخل الكنيسة وجارى السيطرة عليه قبل انتقاله لباقى الكنيسة والمبانى المجاورة حيث إن الكنيسة ملاصق بها مدرسة وسوق خضراوات وعمارات سكنية.



