بالصور.. تفاصيل حريق كنيسة مارجرجس في المنصورة

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وكالات - الدويني فولي

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نشب منذ قليل، حريق بأحد الكنائس بشارع بورسعيد بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية، وبدأت الأدخنة في التصاعد.

وانتقلت عربات مطافئ وإسعاف وقوة من الأمن المركزى، في محاولة للسيطرة على الحريق، وتم فرض كردون أمني حول الكنيسة.

وأكدت مصادر أن الحريق سببه ماس كهربائي نتيجة احتراق "تكييف" داخل القاعة "حسب صحيفة الشروق". 
وكشف القس صموئيل محسن، كاهن كنيسة مارجرجس بشارع بورسعيد في المنصورة، ملابسات الحريق الذي اندلع بالقاعة الخشبية الملحقة بالكنيسة.

وقال إنهم فوجئوا بخروج ألسنة النار من القاعة نحو الساعة 11:30 صباح اليوم الأربعاء، بالإضافة إلى سماع صوت صراخ من طالبات المدرسة المجاورة للكنيسة، مضيفا: "تم الاتصال بالمطافئ، وبالفعل وصلت السيارات إلى الكنيسة خلال 10 دقائق، وتم السيطرة على الحريق وإخماده" "حسب الشروق". 

وأكد القس أنه لا توجد خسائر في الأرواح، لكنة ما يقرب من 75% من القاعة -التي تحتوي على كنيسة صغيرة بالداخل- تم تدميره بفعل الحريق، موضحا أنه لم يتم معرفة سبب الحريق وحجم الخسائر المادية على نحو دقيق.

وتابع: "سيتم تفريغ كاميرات المراقبة لمعرفة سبب الحريق، وحصر الخسائر".







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