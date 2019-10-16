مروع.. يقدّم عامل كهرباء "وجبة للأسد" لخلافه على الأجر

16 أكتوبر 2019 - 12:42 م

في حادثة مروعة أقدم باكستاني على تقديم عامل كهرباء كوجبة للأسد، بسبب خلافه معه على الأجر.

وفي التفاصيل وقع الحادث في مبنى ديني باكستاني، حيث ألقت الشرطة القبض على الرجل ووجهت إليه تهمة محاولة القتل.

ونقلت الأخبار المحلية الباكستانية أن صاحب العمل الباكستاني ألقى عامل الكهرباء إلى الأسد الأليف الذي يمتلكه ليفترسه بعدما طالب العامل براتبه، وأخبره الأخير أن يأتي لاحقا ثم استمر في المماطلة وعدم الدفع له.

وقد تمكن العامل من النجاة، بعدما أنقذه المارة من الأسد بعد أن لفت نظرهم صراخه واستغاثته.

العجيب لم يقدم العامل في صاحب الأسد أي شكوى حتى مرور شهر من الحادث، ورفع شكوى للشرطة بعد رفض صاحب العمل دفع التكاليف الطبية للمستشفى التي يعالج بها عامل الكهرباء.