» المقاولون يهدد "الجبلاية" باللجوء للأولمبية

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تأجيل

الزمالك

المقاولون العرب

بطولة

القمة

فتح المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقاولون والمشرف على الكرة،  النار على اتحاد الكرة بعد قرارهم الأخير بتأجيل لقاء القمة بين الأهلي والزمالك وإجبار المقاولون على مواجهة الزمالك السبت بدلا من اللعب أمام أسوان فى لقاء الجولة الرابعة.

وقال "عادل" خلال تصريحات له، إن ما يحدث حاليًا أقل ما يوصف أنه فوضى لم أرها في تاريخي الكروي وتهريج وكلام غير مسئول وفضيحة كروية.

وأكد أنه لن يخوض اللقاء الذي تم تغيره وتعديله دون الرجوع لإدارة المقاولون العرب التي دائما تسعي لمساندة المنظومة وتعمل بكل جد لمساندة الدولة المصرية ولم يحدث في يوم من الأيام أن افتعل رجال المقاولون العرب أزمة لذلك لن نلتزم الصمت هذه المرة وسنرفع الأمر لإدارة اللجنة الأولمبية المصرية ونطالب بإلغاء الدوري هذا الموسم لعدم تكافئ الفرص.


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