عمر الحريري.. تزوج ثلاث مرات وأنجب وهو في السبعين

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عمر الحريري
عمر الحريري

متابعات-علا خطاب

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ذكري وفاة

أبو البنات

عمر الحريري

في ذكرى وفاة الفنان عمر الحريري، الذي غادر دنيانا في مثل هذا اليوم الموافق 16 أكتوبر من عام 2011، بعد صراع مع المرض، نكشف أسرارا عن حياته وعن معاناته مع مرض السرطان .

كان عمر الحريري قد أصيب بسرطان المعدة في آخر سنوات عمره، لكن ابنته "ميريت" أخفت عنه خبر مرضه لمدة 4 سنوات من عام 2007 إلى رحيله عام 2011.

وتزوج عمر الحريرى 3 مرات، الأولى من آمال عثمان، وبعد وفاتها تزوج من نادية سلطان لكنهما انفصلا، وتزوج بعد ذلك من السيدة رشيدة رحموني، وأنجب منهن ثلاث بنات، وهن نيفين وميريت وبريهان، لذلك أطلق عليه أبو البنات، بحسب "صدي البلد".

جدير بالذكر، أن زوجته الأخيرة مغربية الجنسية، وكان يكبرها بـ35 عامًا، إلا أنه أكد في تصريح له على أن فارق السن ليس عائقا، وأنهما يعيشان في هدوء، ولقبه زملاؤه بـ"أبوالبنات"، لأنه أنجب فتاة من كل امرأة تزوجها، كما أنجب ابنته الثالثة وهو في السبعين من عمره.


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