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ميزة سحرية جديدة لـ"إنستجرام" تعرف عليها

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انستجرام
انستجرام

متابعات -سارة أشرف

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انستجرام

ميزة

البلوك

يعاني البعض من تعرضهم للإحراج بعد عمل بلوك لهم من على صفحات التواصل الاجتماعي، إلا أن إنستجرام حدث برنامجه ليحتوي على ميزة سحرية جديدة وهي منع البلوك.

وأشار موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص في تقرير نشرته "العربية نت"، إلى أن الوسيلة السحرية الجديدة، أطلقت عليها "إنستجرام" اسم "تقييد المستخدم"، والتي ستكون أخف وطأة من ميزة الحظر، حيث ستساهم هذه الطريقة بتقليل المضايقات عبر المنصة، والتي ستسمح لأي شخص بتقييد تفاعل أي مستخدم لحسابه.

تمنع خاصية "تقييد المستخدم" أي شخص من أن تصبح تعليقاته مرئية للجميع، ويمكن فقط لصاحب الحساب مشاهدتها عن طريق الضغط على خيار جديد أطلق عليه اسم "التعليقات البديلة"، كذلك لن تصل الإشعارات الخاصة بالتعليقات، التي يتركها المقيَّد، ويمنع الشخص المقيد من معرفة أنك متصل بالإنترنت أو أن يقرأ رسائلك.

أيضا لن تكون رسائل المقيَّد موجودة في صندوق الوارد، بل سيتم نقلها من قسم الرسائل المباشرة إلى قسم طلبات الرسائل.

طريقة التفعيل

انقر على خيار أيقونة البروفايل الخاصة بك في حسابك على إنستجرام من الشريط السفلي، ثم اختر زر القائمة أعلى اليمين.

بعدها اختر خيار الإعدادات، ثم انتقل إلى أيقونة الخصوصية، ستجد من ضمن الخيارات خيار "الحسابات المقيدة" أسفل قسم التواصل، وسيظهر شرح لطريقة عمل ميزة "تقييد المستخدم" في إنستجرام، فانقر على التالي.

الآن اذهب إلى المستخدم الذي تريد تقييده على إنستجرام، ثم اختره وانقر على زر التقييد، ويمكنك أيضا الذهاب إلى الرسائل والنقر على علامة التعجب أعلى اليمين اختر خيار "تقييد المستخدم"، لنفس الأمر في التعليقات.


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