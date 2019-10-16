  • الأربعاء 16 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر01:44 م
بحث متقدم
هجمات أرامكو

مصادر أمريكية تكشف «الرد السري» على إيران بعد هجمات أرامكو

صورة من الفيديو

طلاب يحيون الذكرى السنوية لمعلمهم بطريقة مؤثرة

أصالة

أصالة: أعشق الهلال السعودي ونجمه "القحطاني"

سيارة

صادم.. تفاصيل اقتحام فتاة لمطعم في جدة بسيارتها

وصول الأمير

شاهد .. لحظة وصول أمير الكويت للبلاد

أسد

مروع.. يقدّم عامل كهرباء "وجبة للأسد" لخلافه على الأجر

عمر الحريري

عمر الحريري.. تزوج ثلاث مرات وأنجب وهو في السبعين

قيادي حوثي

قيادي حوثي يفجر مفاجأة عن تحويل القرى لـ «ثكنات عسكرية»

طلعت زكريا

"بابا مكنش بيسمع الكلام"..اللحظات الأخيرة بحياة طلعت زكريا

تركي آل الشيخ

"فان دام" ومحمد رمضان يستفزان تركي آل الشيخ بهذا الأمر

المالية تشارك في مؤتمر «التأمين الصحي الشامل» ببيروت

مال وأعمال

المالية
المالية

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

المشاط تشارك في إطلاق مبادرة الاتحاد الأوروبي لتمكين المرأة في مصر

#

تسجيل نصف مليون بمنظومة التأمين الصحي خلال 100 يوم

#

أول عملية زرع قوقعة في "التأمين الصحي" الجديد

#

هذا ما قاله "أديب" على نظام التأمين الصحي الشامل

بيروت

المالية

التامين الصحى

شارك وفد مصري رفيع المستوى من الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، فى المؤتمر الثالث لتقييم التكنولوجيا الصحية بالعاصمة اللبنانية بيروت خلال الفترة من 14 إلى 16 أكتوبر الحالي، بدعوة من منتدى السياسات الصحية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يترأسه د.أحمد جلال وزير المالية الأسبق، وتتولى مهام إدارته التنفيذية د. مها الرباط وزيرة الصحة الأسبق.

ضم الوفد المصرى كلًا من د. إيهاب أبو المجد عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، ود. محسن جورج مستشار الهيئة للشئون الفنية، ومى فريد معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية.

قدَّم الوفد المصرى عرضًا تفصيليًا عن أهمية تقييم التكنولوجيا الصحية، وكيفية إدراجها فى التأمين الصحى الحكومي والخاص.

أكد د. إيهاب أبو المجد عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أهمية دعم إدارة وتقييم التكنولوجيا الصحية، لما لها من أثر إيجابي على جودة وسلامة تقديم الخدمات الصحية بجانب ترشيد الإنفاق على الصحة، مستعرضًا التجربة المصرية فى تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل الذى يرتكز على مد المظلة التأمينية لكل أفراد الأسرة بما يضمن توفير الرعاية الصحية الشاملة والمستدامة للمواطنين على حد سواء وحمايتهم من المخاطر المالية والأعباء النفسية للمرض.

أضاف أن الحكومة المصرية راعت فى تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل، التوظيف الأمثل للتكنولوجيا فى تيسير سبل الرعاية الصحية وترشيد الإنفاق، مع الاستفادة من مختلف التجارب الدولية المتميزة، لافتًا إلى أن هناك بعدًا اقتصاديًا فى التغطية الصحية الشاملة التى تتجه نحوها مصر؛ يقينًا بأن الصحة الجيدة تُمَّكن أصحابها من زيادة الإنتاجية.     

أوضح أن القطاع الخاص شريك أصيل فى نظام التأمين الصحى الشامل الجديد الذى انطلق من محافظة بورسعيد، حيث تتولى هيئة الرقابة والاعتماد والجودة اعتماد مقدمي الخدمات الطبية التى تتوفر لديها متطلبات الجودة المؤهلة لتقديم رعاية صحية جيدة ضمن المنظومة الجديدة على النحو الذى يحقق رضاء المواطنين.

قالت مى فريد معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية، إن استخدام التكنولوجيا الصحية أحد ضمانات نجاح التأمين الصحى الشامل فى تيسير سُبل الرعاية الصحية للمواطنين وترشيد النفقات خاصة فى ظل الجهود الكبيرة التى تبذلها الحكومة لإقامة بنية تكنولوجية قوية للنظام الجديد، موضحة أن هذا المشروع القومى المصرى الذى يحظى بإرادة سياسية قوية يقوم على النظام التكافلي وتتحمل فيه الدولة اشتراكات المواطنين غير القادرين.

شارك فى المؤتمر ممثلون عن معظم الدول العربية، بجانب الخبراء الأجانب الدوليين فى مجال تقييم التكنولوجيا الصحية، حيث تم عرض ومناقشة البحوث العلمية الحديثة الخاصة باقتصاديات الصحة وتقييم التكنولوجيا الصحية، وتجارب الدول العربية والأجنبية فى هذا الشأن.ذ


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

تونس والديمقراطية..ألعاب خطيرة ومكشوفة

د. هشام الحمامي

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

الزئبق الأسود المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني

نهضة مصر (4)

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» "القبطان": تأجيل مباراة القمة سيعيد الفوضى
» «شوبير» يكشف حقيقة وفاة «ميمي الشربيني»
» المقاولون يهدد "الجبلاية" باللجوء للأولمبية
» مرشحة للرئاسة تتهم أمريكا باستخدام "القاعدة" ضد دولة عربية
» تراجع حاد بأسعار الذهب
» عائلة تنتظر نهاية العالم في قبو تحت الأرض
» ميزة سحرية جديدة لـ"إنستجرام" تعرف عليها
» رانيا يوسف تستطلع رأي الجمهور في "النيولوك"
» طائرة خاصة لـ«الفراعنة» خلال رحلة جزر القمر
» فنانة شهيرة:"دخلت كل البيوت ومش أقل من عمرو دياب"
» الكهرباء تنقطع عن "قطار الموت" وهو في السماء.. ماذا حدث

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:00 م

  • فجر

    04:40

  • شروق

    06:03

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    15:00

  • مغرب

    17:27

  • عشاء

    18:57

من الى
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية